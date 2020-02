Novo coronavírus prejudica turismo no Sudeste Asiático

Países como Tailândia, Vietnã e Camboja viram o número de turistas despencar após epidemia atingir a China, país vizinho. Com poucos turistas, praia de Pattaya, na Tailândia, vê prejuízos com surto do novo coronavírus

Mladen Antonov/AFP

Com hotéis vazios, praias desertas e reservas canceladas, o Sudeste Asiático sofre com os prejuízos avaliados em bilhões de dólares por causa do medo do novo coronavírus na região — cuja economia é bastante dependente do turismo.

O clima é sombrio no balneário de Pattaya, um dos destinos favoritos dos chineses na Tailândia. O local, geralmente repleto de visitantes, está despovoado. Os barcos de turismo permanecem no píer, e, nos pequenos postos do mercado flutuante, o humor não é dos melhores.

Praça de alimentação em Pattaya, destino turístico da Tailândia, esvaziada pelo surto do novo coronavírus

Mladen Antonov/AFP

Na reserva de elefantes Chang Siam Park, principal atração da cidade, a vendedora de suvenires Ma Mya viu seu lucro cair pela metade.

“Se continuar assim, terei que voltar para casa”, lamenta a jovem, da tribo Kayan, que exibe um largo colar dourado em espiral em torno do pescoço.

Mulher Kayan que trabalha em parque na Tailândia veste máscara contra o novo coronavírus

Mladen Antonov/AFP

O parque recebia cerca de 1,5 mil visitantes por dia. “Hoje, são pouco mais de 200. Já perdi cerca de US$ 65 mil “, conta o dono do local, Nantakorn Phatnamrob.

Nos famosos templos de Angkor, no Camboja, a venda de ingressos caiu cerca de 30%, segundo cifras dados do Ministério do Turismo. A mesma situação vive o Vietnã, onde 13 mil reservas de hotel foram canceladas em Hanói. Além disso, as visitas à Baía de Halong despencaram mais de 60%.

Quarentena e restrições

Funcionário de uma farmácia em Wuhan veste uma máscara de proteção e cobre a cabeça com uma sacola plástica para se proteger contra a epidemia de coronavírus

Arek Rataj/AP/Arquivo

Para mostrar que aprenderam a lição da epidemia de Sars, ocorrida em 2002 e 2003, autoridades chinesas tomaram medidas severas contra o novo coronavírus, que já matou cerca de 1,5 mil pessoas e infectou mais de 50 mil, segundo o boletim da Organização Mundial da Saúde deste sábado (15)

Desde o fim de janeiro, a China colocou em quarentena ao menos 56 milhões de habitantes e proibiu à toda a população viagens organizadas para o exterior.

FRANÇA: Primeira morte pelo Covid-19 confirmada fora da Ásia

Como resultado, a Tailândia, que recebeu 11 milhões de chineses (27% dos turistas estrangeiros naquele país) em 2019, registrou no começo do mês uma queda de mais de 86% no número de visitantes do gigante asiático, segundo o ministro do Turismo, Phiphat Ratchakitprakarn.

Outdoor no Vietnã avisa sobre o novo coronavírus

Nhac Nguyen/AFP

No Vietnã, os turistas chineses praticamente desapareceram, com uma queda de cerca de 90%, segundo a região. O efeito se propaga entre europeus, americanos e australianos, que desistiram de viajar devido ao medo da doença — apesar de os infectados se encontrarem principalmente na China continental, com poucos casos confirmados nos países do Sudeste Asiático.

Prejuízos milionários

A situação, inédita, poderia ser catastrófica para as economias da região, muito dependentes do turismo. Na Tailândia, o setor representa 20% do PIB, e o prejuízo ligado à epidemia deve chegar este ano a cerca de 8 bilhões de dólares, ou 1,5% do PIB, segundo o alto executivo do Banco Central tailandês Don Nakornthab. Já o Vietnã estima um prejuízo de cerca de 6 bilhões de dólares a partir dos próximos três meses.

Mas o que acontecerá se, como temem alguns especialistas da indústria do turismo, os efeitos perdurarem até 2021?

Restaurante na praia no Camboja esvaziado com o surto do novo coronavírus

Tang Chhin Sothy/AFP

Conscientes deste risco, Tailândia e Camboja não rejeitam os turistas chineses e reforçam os controles nos aeroportos e fronteiras. Já o premier do Camboja, Hun Sen, denuncia “a doença do medo” e faz o possível para conquistar a simpatia do governo chinês, seu aliado próximo, e que os chineses retornem ao reino. O Laos fechou a fronteira terrestre com a China e vários voos diários foram cancelados.

“Desde então, não vemos chineses e a situação pode piorar”, comenta Ong Tau, vendedora de sucos de frutas em Luang Prabang.

Muitas agências de viagens e donos de hotéis da região fazem grandes ofertas e ampliam suas políticas de cancelamento, permitindo que os clientes adiem sua estadia sem gastos, para reduzir as desistências.

Olimpíada de Tóquio: COI descarta adiamento dos Jogos Olímpicos com o novo coronavírus (veja no VÍDEO abaixo)

COI diz que Olimpíada de Tóquio não será adiada por causa do coronavírus

Initial plugin text