Novo decreto inclui limitação de pessoas em supermercados

Entre as medidas relevantes do novo decreto municipal com medidas de combate ao coronavírus estão a limitação do número de pessoas dentro de supermercados e a aglomeração em praças e espaços públicos.

De acordo com notícia divulgada há pouco, farão parte do descreto a suspensão do transporte intermunicipal, fechamento de lojas de conveniência de postos de combustíveis, que realizarão apenas abastecimento (os serviços de lava-jato e troca de óleo também estão suspensos), limitação do número de pessoas dentro de supermercados e proibida a aglomeração de pessoas em praças e outros espaços públicos.

O anúncio das novas medidas foi feita virtualmente, e não através de entrevista coletiva, para evitar a aglomeração de pessoas.

Em alguns supermercados há servidores desde a manhã orientando sobre a entrada de consumidores. (veja na integra o novo Decreto) (foto agencia News)