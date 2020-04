Novo decreto libera atividades de baixo risco, mas preserva quarentena

“Está mantida a quarentena e as regras de prevenção, como o isolamento social e o distanciamento entre as pessoas, além do toque de recolher das 21 horas às 5 da manhã”, disse o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, ao abrir entrevista coletiva na manhã desta segunda, 6. A imprensa foi convidada para assinatura de novo decreto, liberando a retomada das atividades em alguns segmentos, e apresentação de iniciativas já adotadas pela Secretaria de Saúde na prevenção do coronavírus, além de dados estatísticos já consolidados sobre a pandemia na cidade.

O decreto 502/2020 libera, a partir desta terça, 7, o funcionamento de oficinas mecânica, auto socorro, borracharias, delivery de autopeças, clínicas e consultórios médicos, clínicas veterinárias e pets shops, que poderão realizar procedimentos em animais, como banhos, apenas com recomendação de profissional da área e no formato delivery. Os estabelecimentos devem manter as portas fechadas ao atendimento presencial . Todos os serviços devem obedecer as regras de prevenção, como controle rigoroso do fluxo de pessoas.

Ulisses Maia anunciou a criação de espaço para abrigar profissionais de saúde que estão na linha de frente da prevenção e, por conta dessa exposição, precisam proteger a família, não retornando diariamente para casa. “Já temos muitos servidores dormindo fora de suas casas e estamos trabalhando para contratar 100 leitos de hotel e preparando as instalações de duas escolas nas proximidades do Hospital Municipal e da UPA Zona Norte para servir de abrigo para deixar esses profissionais seguros”, disse o prefeito.

O prefeito também anunciou o uso de hidroxicloroquina no tratamento de pacientes internados com teste positivo para Covid-19. A Medfórmula, farmácia de manipulação, cedeu gratuitamente doses do medicamento suficiente para o uso em 200 pacientes. A cloroquina será ministrada conforme protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde e sobre rígido controle médico, exercido pela Secretaria de Saúde. “Agradeço a doação e reitero: a cloroquina será usada com o máximo de restrições, seguindo protocolos”, acrescenta o prefeito.