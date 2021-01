Novo decreto regulamenta esportes coletivos e atividades escolares presenciais

A Prefeitura de Maringá publicou o decreto 354/2021 que regulamenta de segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 22h, a prática de esportes coletivos em clubes sociais, associações recreativas, espaços públicos e privados, incluindo as estruturas dos Centros Esportivos e Complexos Meu Campinho. E as atividades escolares presenciais, em conformidade com o Decreto 6637/2021 do Governo do Estado do Paraná e da Resolução 632/2020 da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná.

O decreto libera aulas de zumba nos salões comunitários, observando a capacidade máxima de 25 pessoas e o distanciamento mínimo de 2 metros entre os participantes e demais regras de prevenção de contágio pelo coronavírus. Fica liberado o funcionamento de pesqueiros, com distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas.

Fica liberado a partir de 01/02/2021, se atendidas condições epidemiológicas, o serviço de mesas e clientes nas calçadas de bares, restaurantes, barracas de lanche, food trucks, serviços caldo de cana e ambulantes. As cerimônias e festas de casamentos comprovadamente agendadas em cartórios e templos religiosos até o dia 27/11/2020, deverão respeitar o limite de 150 pessoas, encerrando às 22h30min.