Novo supermercado de Maringá tem projeto de construção inteligente e inovador

Foco na sustentabilidade, inovações e processo construtivo inteligente. Esses são alguns dos conceitos implementados na nova unidade dos Supermercados Cidade Canção, localizado na Avenida Guaiapó, no bairro Bom Jardim, em Maringá. A obra foi realizada pela A.Yoshii – construtora paranaense com mais de 55 anos de atuação.

A construção do empreendimento também exigiu intervenções de acessibilidade no entorno. Novas sinalizações de trânsito foram instaladas, assim como faixa de pedestres elevada e dois novos pontos de ônibus.

A nova loja possui oito mil metros quadrados e é fruto da parceria entre a Empreendimentos Santa Márcia e a Companhia Sulamericana de Distribuição (CSD).

O engenheiro civil da A.Yoshii responsável pelo projeto, Pedro Mota, explica que o estudo de viabilidade para a implantação do supermercado foi bastante detalhado. “Recebemos o estudo de viabilidade realizado pela Empreendimentos Santa Márcia e a CSD, e observamos que o local foi escolhido para impulsionar o crescimento da região. Com o terreno estrategicamente localizado no encontro entre duas grandes avenidas, o local se trata de um loteamento em crescimento, que com a instalação de um grande supermercado, com uma marca renomada na cidade, tem tudo para se expandir rapidamente”, detalha.

Construção inteligente

Na obra, o sistema construtivo em pré-moldado e estrutura metálica resultou em uma grande redução nos desperdícios de materiais e um ganho no prazo de execução. “Na cobertura, a escolha pelo sistema de telhado com telha zipada também favoreceu o tempo de execução e reduziu significativamente possíveis gastos futuros com manutenções. Além disso, o telhado foi preparado para receber placas fotovoltaicas de energia solar”, revela Mota.

De acordo com o engenheiro da A.Yoshii, outra aplicação pensada na sustentabilidade é o sistema de reaproveitamento de águas pluviais e iluminação em LED, que reduz o consumo de energia. Entre as novidades da loja está o sistema de selfcheckouts (caixas de autoatendimento), que diminui as filas em até 30% e está ganhando cada vez mais espaço no Brasil.

O novo supermercado Cidade Canção foi inaugurado dia 18 de fevereiro, gerando 150 novos postos de trabalho para Maringá e região.