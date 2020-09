Please enter banners and links.

O maringaense José Camacho Santos é, desde quinta-feira, um dos novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná.

Com a posse de Camacho, Elizabeth Maria de França Rocha, Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Fabian Schweitzer e Naor Ribeiro de Macedo Neto, os 120 cargos de desembargador da Corte estão preenchidos.

A solenidade ocorreu no Auditório Pleno do TJPR, em Curitiba, com presença reduzida de público (em respeito às medidas de distanciamento social voltadas à contenção da covid-19) e foi integralmente transmitida pelo canal oficial da instituição no YouTube. (inf Angelo Rigon)