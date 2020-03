O que determina o decreto que fecha o comércio em Maringá com medidas de combate ao Coronavírus

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ESTADO DO PARANÁ DECRETO N.º 445/2020

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ E DEFINE OUTRAS

MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ,

ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições

legais, DECRETA:

Art. 1º. Fica decretada situação de emergência no Município de Maringá, para

enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. As disposições aqui tratadas são complementares aos

instrumentos já publicados a respeito das medidas adotadas para combate e prevenção ao

COVID-19.

Art. 2º Em razão da situação de emergência ora declarada, fica autorizada a

dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da

emergência nos termos do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 4º da

Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Parágrafo único. Serão contratados, em regime temporário, 200 (duzentos)

profissionais da saúde, nos termos de regulamento.

Art. 3º Fica suspenso, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir de

20/03/2020, o funcionamento dos seguintes estabelecimentos e atividades:

I – casas noturnas, pubs, lounges, tabacarias, boates e similares;

II – academias de ginástica;

III – teatros, cinemas e demais casas de eventos;

IV – clubes, associações recreativas e afins, áreas comuns, playground, salões

de festas, piscinas e academias em condomínios.

V – galerias, shoppings centers, comércios varejistas e atacadistas;

VI – cultos e atividades religiosas que reúnam mais que 25 (vinte e cinco)

pessoas;

VII – restaurantes, bares e lanchonetes;

§ 1º Fica igualmente suspenso, pelo mesmo prazo do caput, o atendimento

presencial ao público nos estabelecimentos prestadores de serviços privados, exceto os

relacionados ao Sistema Financeiro Nacional (Bancos), observado o seguinte:

a) Os processos internos devem ser realizados preferencialmente em sistema de

home office. Na impossibilidade, deve ser respeitada a distância mínima de 1

(um) metro entre os pontos de trabalho;

b) O município recomenda às instituições financeiras que igualmente suspendam

o atendimento presencial nas agências.

§2º Com relação aos restaurantes bares e lanchonetes, fica autorizado o

funcionamento para atendimento exclusivo de serviços de entrega (delivery).

§3º Excetuam-se da proibição de funcionamento de shoppings centers os

estabelecimentos tipo bares, lanchonetes e restaurantes para serviços exclusivos de entrega

(delivery), que estejam localizados em tais complexos.

§4º Da mesma forma do estabelecido no parágrafo anterior, excetuam-se da

proibição de funcionamento de shoppings centers os mercados e supermercados que estejam

localizados em tais complexos.

§5º Com relação ao comércio em geral, varejista ou atacadista, fica permitido o

funcionamento de forma não presencial, para entrega direta ao consumidor (delivery).

Art. 4º Deverão ser mantidos as atividades essenciais, tais quais serviços de

saúde de urgência, emergência e internação, farmácias, postos de combustíveis, distribuidoras de

água e gás, serviços funerários, mercados e supermercados.

§1º Nos atividades elencadas no caput deste artigo, fica proibido o consumo de

quaisquer produtos no estabelecimento.

§2º O horário de atendimento de mercados e supermercados fica estabelecido

entre as 8h e 18hrs, de segunda a sábado.

§3º Para as atividades essenciais, deverá o estabelecimento limitar a venda de

mercadorias de forma a impedir a formação de estoque por parte do consumidor.

Art. 5º. Ficam suspensas as aulas e o atendimento presencial nas instituições de

ensino, públicas ou privadas, a partir do dia 20 de março.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput, o sistema de ensino à

distância, que poderá manter o seu funcionamento.

Art. 6º Quanto ao setor hoteleiro (hotéis, motéis, hostel, pousadas etc), fica

proibida a hospedagem de pessoas oriundos do exterior e de municípios com casos confirmados

de coronavírus com transmissão comunitária.

Art. 7º O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será

cacterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções

aplicáveis e, no que couber, cassação de licença de funcionamento.

Parágrafo único. Inexistindo penalidade específica para o descumprimento das

medidas de que trata o presente Decreto, fica estabelecido o valor entre R$ 300,00 (trezentos) a

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 8º O atendimento do Restaurante Popular será limitado a 50% (cinquenta

por cento) da capacidade.

Art. 9º Fica implementado o Serviço de Atendimento Domiciliar da Secretaria

Municipal de Saúde, a ser regulamentado por Portaria da própria Secretaria.

Art. 10. Fica criada a Central de Atendimento 24h (vinte e quatro horas) com

enfermeiros e profissionais da saúde para orientação à população.

Art. 11. Exceto às infrações decorrentes do não cumprimento das medidas

estabelecidas neste decreto e nos demais atos que tratam do enfrentamento à pandemia, fica

suspensa a fiscalização econômica pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 12. Ficam suspensas as obras públicas, exceto aquelas consideradas

essenciais ao interesse público, assim definidas pela administração.

Art. 13. Ficam suspensas as obras de construção civil privadas com mais de 25

(vinte e cinco) trabalhadores envolvidos diretamente na sua execução.

Art. 14. As unidades esportivas, como centros esportivos e ginásios de esportes,

somente poderão ser utilizadas para ações relacionadas ao coronavírus.

Art. 15. A Secretaria Municipal de Saúde deverá disponibilizar equipes para

monitorar, avaliar e orientar possíveis usuários suspeitos de coronavírus no Aeroporto Regional,

na Rodoviária, no Terminal Urbano e na Central de Abastecimento – CEASA.

Art. 16. Em decorrência da situação de emergência, o cartão de alimentação

para pessoas em situação de vulnerabilidade poderá ser estendido àqueles que

comprovadamente não tenham condições de se sustentar.

Art. 17. A Secretaria de Fazenda deverá providenciar o contingenciamento do

orçamento para que os esforços financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção

e o combate da COVID-19.

Art. 18. As forças de segurança municipais, auditores e agentes de fiscalização

das diversas Secretarias deverão atuar para controle e ordem das medidas dos decretos oriundos

ao combate à pandemia.

Art. 19. É facultativo aos servidores públicos municipais com mais de 60 anos

e/ou gestantes, e/ou lactantes, a realização de teletrabalho em sua residência, exceto aqueles que

tenham, de alguma forma, suas atividades relacionadas com as áreas de saúde, segurança e da

Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Art. 20. As medidas tratadas neste decreto deverão ser amplamente divulgadas

pela mídia e empresas de comunicação.

Art. 21. Altera a redação do Inciso III, do art. 6º do Decreto 436/2020, passando

a vigorar na forma abaixo:

“Art. 6º…

Inciso III. O curso dos prazos de todos os processos administrativos no âmbito

municipal, exceto àqueles relacionados às áreas de saúde pública, meio

ambiente e segurança, incluindo-se o prazo de defesa, recursos, ou sustentação

oral, bem como vistas aos autos administrativos físicos.”

Art. 22. Medidas compensatórias serão tomadas no âmbito tributário e

econômico do município, bem como para com os servidores que atuarem nas atividades

relacionadas as ações relacionadas ao combate do coronavírus, através de Decretos e Portarias

específicas.

Art. 23. Fica liberado laudo provisório pelo período de 90 (noventa) dias, sem

vistoria prévia, a qual será efetuada posteriormente, para as empresas com categoria de risco C.

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a alínea “a”,

Inciso VI, art. 6º do Decreto 436/2020.

Art. 25. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 18 de março de 2020

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS

Prefeito Municipal