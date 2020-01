Ocupação em hotéis de Maringá em dezembro supera expectativas

Forte no turismo de eventos e negócios, a rede hoteleira de Maringá considera a cidade emissiva em feriados prolongados ou férias coletivas. Isso porque normalmente Maringá recebe hóspedes do setor corporativo durante a semana. No entanto, parte dos hoteleiros considerou, positivamente, o mês passado um dezembro atípico. O Maringá e Região Convention & Visitors Bureau reúne os principais hotéis de Maringá filiados.

De acordo com o gerente-geral do Golden Ingá, Cláudio Crepaldi, o hotel nunca teve um resultado tão positivo em dezembro. “Com certeza foi nosso melhor mês de 2019, a taxa de ocupação foi alta todos os dias do mês”. Ele afirma que o hotel hospedou famílias de outras cidades do Paraná, como Londrina e Curitiba, que vieram passear na cidade e conhecer a decoração da Maringá Encantada. O que fortalece o projeto que é realizado há três anos com o objetivo de ser transformado em um “produto turístico”, como afirma o diretor municipal de Turismo, Luiz Fernando Neves.

“Esse é um sinal de que o Maringá Encantada está se consolidando como um produto turístico. É importante que a iniciativa privada, principalmente os hotéis, se apropriem cada vez mais do produto Maringá Encantada e consigam aumentar a taxa de ocupação. Esse é o grande objetivo de um produto turístico”, enfatizou o diretor.

No Hotel Metrópole Maringá, a constatação com relação ao movimento de hóspedes foi a mesma. Segundo o gerente comercial, William Golfieri, dezembro foi um ótimo mês, com eventos e muitos hóspedes particulares.

Outro evento que manteve alta a ocupação dos hotéis em dezembro em Maringá foi o Vestibular de Verão da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Para a gerente-geral do Hotel Sleep Inn Maringá, Leticia Pelágio, o Natal não gerou muito impacto, mas a procura por reservas em função do vestibular foi maior que no ano anterior. “Dezembro de 2019 superou nossas expectativas com relação à ocupação. Além do vestibular, nossa localização é privilegiada para aqueles turistas que usam Maringá para pernoitar e continuar suas viagens no dia seguinte, como quem vai para Foz do Iguaçu, por exemplo”, explicou.

2020 – A expectativa de melhora no cenário econômico nacional aumenta as expectativas para um 2020 ainda melhor na rede hoteleira. De acordo com o gerente do Hotel Avalon, Erasmo Ramos, 2019 foi um bom ano e tudo indica que 2020 será ainda melhor. “Os números não mentem. O crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e a queda dos juros indicam um futuro promissor”, afirmou.

Segundo o gerente-geral do Hotel Ibis Budget, Valdenir Santos, as expectativas também são positivas. “Com foco na reforma da economia, estamos propondo um aumento na receita em torno de 7%. Vamos trabalhar para melhorar os nossos números em 2020”, disse.

Já a gerente-geral do Sleep Inn afirma que o hotel entra em 2020 com cautela. “Estamos estudando os impactos que a reforma do Aeroporto de Maringá nos trará. Mas vamos trabalhar para que consigamos superar todas as nossas previsões”, pontuou Letícia.

Tendências

Erasmo Ramos destaca que o mercado hoteleiro prevê tendências de inovação muito positivas para 2020. Segundo ele, o fato de os americanos não precisarem mais de visto para virem ao Brasil vai aumentar ainda mais o número de turistas, o que fortalece a economia do país. Com os novos voos da Latam, “Maringá entra em 2020 com o pé direito, visto que a companhia aérea oferece voos internacionais, o que amplia as opções no Brasil e no mundo todo”, afirmou o gerente do Hotel Avalon.

Outro ponto destacado por ele é a união dos hotéis com coworkings. “Em Maringá temos muitos hóspedes do setor corporativo que sempre precisam de espaços com internet para videoconferências e reuniões de trabalho online. É uma tendência e os hotéis vão vivenciar ainda mais em 2020”, explicou.

Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados deve entrar em vigor este ano, o que deve padronizar o cuidado dos hotéis com dados pessoais dos hóspedes. “Na prática os hotéis mantém esse cuidado que agora deve ser reforçado e potencializado”, pontuou Erasmo. (MRCVB)