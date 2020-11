Oficialmente Major

Nesta semana houve a promoção do agora Major Regis Roberto Gonçalves, que atua como subcomandante do 5° Grupamento de Bombeiros. A conquista foi consolidada através do decreto estadual n° 6099, assinado pelo governador do Estado do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior e o Chefe da Casa Civil Guto Silva.

O 5° Grupamento de Bombeiros parabeniza o subcomandante da unidade por mais essa conquista.

“É uma honra ter o Major Régis sob meu comando. Oficial íntegro e honesto é merecedor de ser referenciado. Um grande amigo. Chegou como Soldado no 5° Grupamento de Bombeiros e hoje se firma como o 02 na linha de Comando da Unidade. Parabéns Régis! Que Deus continue te abençoando cada vez mais,” dissertou o Comandante Ten Cel Adriano Barbosa.