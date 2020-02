Cidades têm praias, lugares históricos e modernidade para oferecer. Os encantos das capitais brasileiras no litoral

Algumas capitais brasileiras estão ao lado do mar: Florianópolis, Vitória e São Luís são ilhas do oceano Atlântico. Salvador e Rio de Janeiro já foram capitais do Brasil. Recife e Fortaleza estão entre as dez maiores cidades e harmonizam praias com lugares históricos.

Vai viajar? Veja roteiros na página do Descubra o Brasil

Todas elas são centenárias com um pé na tradição e outro na modernidade. As capitais à beira mar têm muito a oferecer e a gente tem muito o que conhecer.

Como ir do Brasil para a Argentina gastando apenas R$ 160

Turismo de experiências no Brasil vai de aula de funk no Arpoador à ‘noite da moqueca baiana’

Porto de Galinhas e Carneiros: como aproveitar as piscinas naturais de águas transparentes

Porto de Galinhas: piscinas naturais e as belezas da vizinha Praia de Carneiros

Em meio a destinos turísticos de Alagoas, conheça a riqueza do propólis vermelho

Própolis vermelho de Alagoas: em meio a destinos turísticos, abelhas movimentam pesquisas