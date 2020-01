Pagamento da 1ª parcela do IPTU é prorrogado

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Fazenda, informa que o prazo para pagamento da 1ª parcela do IPTU, inicialmente com vencimento dia 24 de janeiro, foi prorrogado para 31 de janeiro. A decisão foi tomada – e oficializada por meio de decreto -, após a identificação de erro no código de barras de alguns lotes de guias. Ao passar pelo scaner, remetia o vencimento a 2019, inviabilizando o pagamento. O problema já foi resolvido no sistema e o contribuinte que se deparar com essa dificuldade deve baixar nova guia ou procurar a praça de atendimento no Paço Municipal (av. XV de Novembro, 701). Importante lembrar que o pagamento à vista, com 10% de desconto, encerra-se nesta sexta, 24, e não será prorrogado.