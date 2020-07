Papa Francisco nomeia Arcebispo para Maringá

A Arquidiocese de Maringá tem novo bispo: trata-se de Dom Severino Clasen, O.F.M., que foi transferido pelo Papa Francisco da sede episcopal de Caçador (SC).

Dom Severino Clasen nasceu em 10 de junho de 1954 em Petrolândia, na Diocese de Rio do Sul (SC).

Em 1981 emitiu a profissão religiosa na Ordem dos Frades Menores Franciscanos e foi ordenado sacerdote em 10 de julho de 1982.

Em 11 de maio de 2005 foi nomeado Bispo de Araçuaí e recebeu a ordenação episcopal em 25 de junho de 2005. Em 6 de julho de 2011 foi transferido para Caçador.

No âmbito da CNBB, foi Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato e atualmente é Presidente do Regional “Sul 4”, que compreende as circunscrições eclesiásticas de Santa Catarina.