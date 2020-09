Para empresas de transporte coletivo, possibilidade de greve neste momento “não tem o menor cabimento”

Please enter banners and links.

Em nota divulgada à imprensa, a propósito da possibilidade de greve levantada pelo sindicato dos trabalhadores, as empresas TCCC e Cidade Verde consideram que a hora é de reflexão e que movimento paredista neste momento sanitário e econômico “não tem cabimento”. Veja a íntegra da nota:

“A propósito da greve que está sendo anunciada pelo sindicato profissional da atividade do transporte coletivo, as empresas entendem que esse movimento paredista não tem o menor cabimento no atual momento sanitário e econômico. A redução de passageiros é brutal. A média do último trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, apresentou uma queda de mais de 60%, o que impede a empresa de conceder qualquer reajuste salarial.

Como é do conhecimento geral, o país vem atravessando uma grave crise de saúde pública aliada a uma crise econômica sem precedentes, com desemprego em massa, mostrando-se totalmente inadequada qualquer paralisação, a qual, se de fato vier a ocorrer, irá prejudicar ainda mais a população que necessita do transporte coletivo.

Nas conversas que a empresa vem mantendo com os trabalhadores, está patente que esse não é o desejo da categoria, pois a quase totalidade deles tem plena consciência da falta de receita da empresa para a concessão de qualquer benefício no atual momento.

A hora é de reflexão e de tentar manter o máximo de emprego possível e não de promoção de greve, a qual, como se disse antes, se ocorrer, acentuará ainda mais as dificuldades pelas quais vem passando a empresa.

TCCC e Cidade Verde”