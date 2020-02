Paraná é o estado onde mais cresceu a busca no Google por ‘fugir do carnaval’, diz levantamento

Rio de Janeiro e São Paulo são os dois estados com o maior número de buscas pelo termo ou outros semelhantes. Apesar de o Paraná liderar o crescimento de buscas, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais buscam pelo termo.

Os paranaenses querem distância da folia? Os internautas do estado lideraram o crescimento nas buscas do Google pelo termo “fugir de carnaval” e outros semelhantes, segundo levantamento divulgado pelo site. As buscas feitas no Paraná na última segunda-feira (19) tiveram um salto de 562% em relação à segunda anterior.

Rio de Janeiro e São Paulo têm o maior número de buscas no Google por informações para passar longe da agitação – mas é preciso levar em conta que os dois estados estão entre os mais populosos e mais conectados do Brasil.

Depois do Paraná, a Paraíba vem em segundo entre os estados que tiveram maior alta por “fugir do carnaval” e depois está o Distrito Federal. Veja abaixo os 10 primeiros:

Paraná: 562%

Paraíba: 533%

Distrito Federal: 317%

São Paulo: 223%

Rio de Janeiro: 196%

Santa Catarina : 164%

Goiás: 154%

Ceará: 121%

Mato Grosso: 116%

Bahia: 110%

Os termos mais buscados foram: “lugares para fugir do Carnaval”, “para fugir do Carnaval em 2020” e “lugares para fugir do Carnaval em São Paulo”.