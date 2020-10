Parque do Ingá: vistoria constata regularidade de remoções

O advogado Luerti Galina, presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Maringá, acompanhado de integrantes do Comdema, membros da comunidade e de um engenheiro florestal, esteve ontem no Parque do Ingá para verificar uma denúncia que se comprovou improcedente.

O secretario de Serviços Públicos, Antonio Padilha, também acompanhou a vistoria no Parque do Ingá. “Todos ficaram satisfeitos com as explicações. Tudo bem justificado. As remoções foram realizadas com laudo do engenheiro Mauricio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, que teve paciência de mostrar porque cada árvore foi removida e que outras serão realizadas oportunamente”, comentou.



A fake news foi divulgada na internet por uma candidata a vereadora do PSC conhecida por desabafos e que está sendo processada por divulgar inverdades.

No vídeo, Galina explica que está tudo regular no Parque do Ingá e que todos os procedimentos de intervenção na arborização contaram com embasamento técnico. Ele falou no costumeiro zelo que a equipe que cuida do local. (inf Maringá News)