Partido em formação quer Moro candidato em 2022

O curitibano Fabio Aguayo, presidente da presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas e amigo do maringaense Sergio Moro que encabeça um movimento de defesa do ex-ministro e trabalha para fazê-lo candidato em 2022, foi procurado por um representantes do Partido do Eleitor Cidadão, sigla que estaria em gestação.

“Os responsáveis pelo possível novo partido propuseram unir forças para botar a legenda de pé e oferecê-la a Moro. Só falta combinar com quem importa: o próprio”, diz Lauro Jardim, que deu a notícia nesta terça-feira.

Mas parece que, assim como aconteceu ao trocar a magistratura por Bolsonaro e se dar mal, Sergio Moro não pode ver uma casca de banana que corre para pisar nela.

Uma reportagem da revista Veja de fevereiro do ano passado, intitulado “Uma cilada para Sergio Moro”, contou que na festa de comemoração do registro do Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba , junto com Aguayo, o ex-juiz apareceu ao lado dos advogados Renato Araújo Júnior e Leonardo Cabral Dias, presos tempos depois pela Polícia Federal juntos com uma organização criminosa que fraudava processos e arrecadava propina no Ministério do Trabalho. (inf Maringá News)