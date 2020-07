Passarela da Moda será reformada

A Passarela da Moda, que fica no km 104 da PR-317, com 40 metros de extensão, será reformada a partir da próxima semana. A ordem de serviço será assinada hoje. O secretário de Obras Públicas, Albari de Medeiros, informa que obras têm custo de R$ 344 mil com previsão de entrega para novembro.

Inaugurada em 2007, a partir de recursos estaduais, a estrutura serve de acesso para comunidade e funcionários de shoppings atacadistas no entorno da rodovia. A manutenção ficou por conta da Associação dos Lojistas, que não deu conta e devolveu para poder público. A passarela, no entanto, não recebeu manutenção nas gestões anteriores e está parcialmente depredada, colocando usuários em risco . Há lixo no local, pichações, muita ferrugem, instalação elétrica parcialmente danificada, entre outras situações causadas por vandalismo.