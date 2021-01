Patrulheiros apreendem arma de caça e redes de pesca

E o Troféu Competência com Paciência vai para os patrulheiros ambientais que ontem ficaram quase seis horas de butuca às margens do rio Ivaí, em Itambé, para comprovar um crime ambiental, abordar e deter um pescador que não respeita a piracema. Eles encontraram um carro no meio da plantação de soja e num trapiche observaram um homem dentro de uma canoa, armando redes no leito do rio.

O pessoal ficou das 10h às 15h40 até que o homem atracasse. Voltaram então e recolheram os apetrechos proibidos (quatro redes) incluindo uma espingarda calibre 28 e cartuchos. O homem vai agora responder ação na esfera criminal. (mais informações Maringá News)