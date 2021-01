Pega ladrão!

O larápio da imagem agiu na tarde desta sexta-feira, 22, em uma loja de venda de celulares no Shopping CIC HM, no Centro de Maringá.

Ele pediu à atendente para olhar um aparelho, na sequência fugiu levando o celular. Uma câmera de video instalada na parte externa do shopping flagrou a fuga do homem.

Uma testemunha conseguiu anotar a placa da motocicleta Honda Titan de cor preta que ele usava.

A funcionária relatou aos policiais que no período da manhã o mesmo homem entrou na loja querendo saber preços dos celulares. O aparelho roubado é da marca Xiaomi Note 9 .(inf André Almenara)