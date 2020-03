Ontem (23) o deputado estadual Homero Figueiredo Lima e Marchese “causou” em seu perfil no Facebook ao criticar o toque de recolher em Maringá. Fez a crítica até ao uso de sirenes do comboio do Corpo de Bombeiros.

Marchese fez a crítica de Curitiba, possivelmente do apartamento pago com dinheiro público, já que ele é um dos utilizam o auxílio-moradia, um dos privilégios que sempre criticou. Apanhou pra valer nos comentários. (inf Maringá News)