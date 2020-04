Péricles agita web com live na quinta-feira

Após o sucesso da primeira live realizada há 15 dias, Péricles tem um novo encontro com o seu público na próxima quinta-feira, dia 09 de abril, a partir das 20h, no seu canal oficial do YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOUqW2QqiOFK9fXA5cAOENA).

Na live #EMCASACOMPERICAO o artista mostrará alguns sucessos de sua carreira, mas quem irá definir o repertório do show será o público que acompanhará a apresentação de casa.

“Nesse momento, quero mandar um recado para todo mundo que me ouve, que gosta do meu som, que gosta de mim e do meu trabalho. A gente está passando por um momento muito difícil, um momento sem precedentes. Por isso, fiquem em casa, resguardem-se. Quem puder ter álcool em gel, use. Eu agradeço muito a Deus por estar cuidando da minha família, muitas pessoas não têm esse privilégio, tem muita gente na linha de frente. Profissionais da saúde e dos serviços primordiais não podem ter a chance que a gente tem de estar em casa em tempo integral. Não deixem de demonstrar amor pelos seus e por aqueles que mais precisam”, declara. (foto Angelo Pastorello)