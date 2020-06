Uma perseguição com acidente e troca de tiros terminou na prisão de um homem na Zona Sete. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira, 10.



De acordo com a Polícia Militar, tudo começou durante um patrulhamento de rotina na região da Zona Norte. Os policiais se depararam com o suspeito trafegando com um veiculo VW Parati furtado. No momento da abordagem, o criminoso fugiu, iniciando uma perseguição. (inf Plantão Maringá)