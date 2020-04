Pescador é morto por policial militar de folga após confusão no Porto São José

Um policial militar de folga matou um rapaz com três tiros durante uma discussão que aconteceu no Porto São José, distrito que pertence ao município de São Pedro do Paraná.

A confusão foi registrada no início da noite deste domingo (26). O policial, soldado Kleverton, estava querendo acessar a rampa que dá acesso a barranca do rio, o que está proibido por causa da quarentena do Covid19.



O PM é lotado na 3ª Companhia Independente de Polícia Militar, da cidade de Loanda, e teria iniciado uma discussão com pescador. Num certo momento, o PM sacou a pistola e efetuou 3 disparos contra Vitor Hugo Silva do Carmo, de 25 anos, que era conhecido no Porto São José pelo apelido de “Vitinho”, a vítima foi atingida por três disparos dentro do seu carro. Os tiros atingiram o tórax do pescador, que foi socorrido por uma equipe do Samu, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.



Populares que presenciaram a ação do PM que estava à paisana, ficaram revoltados e atearam fogo no carro e na embarcação do policial. O clima ficou extremamente tenso no local. Foi necessário reforço policial de vários destacamentos da região. As equipes policiais foram hostilizadas, e tiveram bastante trabalho para conter os ânimos das pessoas que estavam no local. Uma viatura foi danificada.

O SD da PM relatou que durante a discussão, a vítima teria lhe atropelado, e por conta disso efetuou os disparos. O delegado de Paranavaí ouviu o autor dos disparos e o indiciou por homicídio triplamente qualificado. (inf Plantão Maringá)