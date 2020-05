Pista de caminhada do Parque do Ingá recebe emborrachamento azul

A obra de reforma e implantação de piso emborrachado no entorno do Parque do Ingá segue e cria expectativas em torno de um projeto moderno e inovador, que proporcionará um circuito mais seguro para a prática de corridas e caminhadas. A retirada do piso foi iniciada no trecho a partir do portão 2 do parque até a JK, onde já recebe o emborrachamento na cor azul.

A obra se desenvolverá em trechos (cinco no total). No trecho interditado, o deslocamento de pessoas será feito pelo estacionamento, isolado por cones e cavaletes. Finalizado, o trecho será liberado para uso e assim sucessivamente. São 3,2 km da pista.

O fim da área permeável, estreito corredor com grama entre as duas atuais pistas, aumentará em cerca de 60 centímetros a largura do piso. Importante lembrar que o material utilizado no emborrachamento é permeável e, permitindo rápido e eficiente escoamento da água. Portanto, a retirada do corredor de grama não vai interferir na drenagem da pista. Material é preparo no local, a partir de resíduos de borracha, como pneus, misturado a resina para dar liga e aplicado.

Além do piso emborrachado, outras intervenções modernizarão todo o entorno do parque, com a instalação de iluminação em LED, bancos, bebedouros, lixeiras, sinalização tátil para deficientes visuais e outros investimentos para reforçar a condição do local como uma referência de esporte e lazer.