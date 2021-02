Polícia Militar de Sarandi prende homem que arrastou mulher grávida em Iguatemi

A Polícia Militar de Sarandi, prendeu na noite desta segunda-feira,15, um homem que estaria

conduzindo um veículo Fiat Siena, e teria arrastado uma gestante por vários metros com o automóvel.

O fato ocorreu no período da tarde no distrito de Iguatemi, no município de Maringá.

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que tudo aconteceu. As imagens mostram o

veículo arrastando a mulher grávida de 5 meses, por vários metros, em um pátio de um posto de

combustível. Logo após o condutor fugiu do local.

Socorristas do Siate e Samu, prestaram atendimento a vítima, Tamaris dos Santos

Silva, 24 anos. Ela foi encaminhada com ferimentos moderados ao Hospital Universitário de Maringá.

A Polícia Militar conseguiu localizar a casa do motorista onde estava o

veículo envolvido, na sequência foi conduzido à delegacia. (inf Plantão Maringá)