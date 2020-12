Policial de Maringá e família sofrem acidente grave na rodovia PR-317

O Corpo de Bombeiros de Maringá atendeu ocorrência de acidente grave por volta das 9h desta segunda-feira, 30, na rodovia PR 317, saída para Astorga. Um automóvel Honda Civic, que era conduzido por um policial militar, colidiu na traseira de um caminhão que estava estacionado no acostamento.



O condutor do veículo Honda, policial Zaniani, não se feriu, sua filha de 6 anos e uma mulher que estavam no banco traseiro foram retiradas com rapidez pelo bombeiro Freitas que estava passando pelo local e prestou os primeiros socorros e posteriormente encaminhadas a hospitais em Maringá, sem gravidades.

A esposa do motorista, Edneia Zaniani, 43 anos, precisou ser retirada com ajuda dos bombeiros. O teto do carro foi cortado para facilitar a sua saída, ela teve fraturas graves e foi encaminhada ao hospital Metropolitano de Sarandi pelo helicóptero do Samu. (inf André Almenara)