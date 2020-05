Policial rodoviário de Maringá é preso com drogas

Tweet no Twitter

Um policial da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária de Maringá foi preso hoje, após perseguição, com 30 quilos de drogas. A prisão aconteceu numa estrada que liga Cambé a Rolândia, perto da BR-369.

O blog apurou que o policial é Guilherme Afonso Pijus Farkas, que é de Londrina mas trabalha na Polícia Rodoviária de Maringá. Ele foi preso por policiais militares da P2 de Rolândia, depois de tentar fugir num Fiat Strada. O soldado de primeira classe, na PM desde 2013, teria tentado fugir pelo mato, mas quebrou o pé na fuga. Parte da droga estava em sacos com ração para cachorro; um Husky siberiano também estava no carro. (inf Maringá News/foto Tarobá News)