Política em Destaque

NOVA ELEIÇÃO O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR) marcou para 11 de abril, as novas eleições para prefeito e vice de Munhoz de Melo. O prefeito eleito Gilmar José Benkendorf da Silva teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Gilmar, do MDB, obteve 55, 95% dos votos. Em segundo lugar ficou o candidato Aureo, do DEM, com 40,55% dos votos e em terceiro lugar, Hélio Teixeira, do PV, com 3,51% dos votos válidos. A diferença em números absolutos, entre o primeiro e o segundo colocado, foi de 448 votos.

ÓTIMA NOTÍCIA Meu amigo, Paulo Cesar Trassi Teko, empresário de sucesso e grande liderança no município de Atalaia está em ótima recuperação depois de ser diagnosticado com Covid-19. Querido por todos, logo estará de volta a sua rotina normal.

BOAS CONTRATAÇÕES

Tres ótimas aquisições para chefias no estado. Fabio Vilhena (Atalaia), Tatinha (Jussara) e Alirio (Francisco Alves) são todos ex-prefeitos que durante 8 anos trabalharam muito em seus municípios e com isso o governador Ratinho Junior acertou em cheio nas admissões.

TROCA DE IDEIA Lauro Junior, prefeito de Jandaia do Sul esteve em Ivaiporã conversando por muito tempo com o prefeito Gil, na pauta a possibilidade de seu município vir a ter um transporte coletivo gratuito como acontece em Ivaiporã. Essas trocas de informações só servem para garantir um desenvolvimento com melhor qualidade, ainda mais quando duas pessoas de extrema capacidade técnica estão envolvidas.

DESTAQUE Bruno Vioto, vereador no município de Colorado, vem chamando a atenção pelo ótimo trabalho neste início de mandato, ele que já ocupou cargos importantes no executivo, agora vem tendo destaque no legislativo.

OTIMISMO Para a equipe estratégica do aclamado Itau BBA, o índice Bovespa, devera subir aos 135 mil pontos ate o final do ano. Uma valorização de cerca de 15%. Segundo analistas, o principal fator sera a entrada de capital estrangeiro que aquecera a economia nacional.

AJUDA Você quer comer bem e ainda fazer uma boa ação? Está chegando o Festival do Nhoque do Lar dos Velhinhos! A retirada será por drive thru na Rua Ponta Grossa, 70 – Zona 8. Acontece no próximo dia 27, um sábado.

BANCOS NA CONTRAMÃO Apesar do “cancelamento” do feriado de Carnaval, a Federação Brasileira de Bancos (Febrabab) informou que, de acordo resolução do Banco Central, o calendário de feriados bancários está mantido e nos dias 15 e 16/02 – segunda e terça-feira de carnaval – não haverá atendimento ao público nas agências.

GOVERNADOR NA REGIÃO O governador do Paraná, Ratinho Júnior, esteve em Paiçandu na tarde de quinta-feira, 11, para a entrega do primeiro trecho concluído das obras de duplicação da PR-323. São 10 quilômetros de rodovias duplicadas que ligam Paiçandu a Doutor Camargo. Durante a cerimônia, o governador explicou a logística de reparos na rodovia, que foi segmentada em vários trechos e revelou que mais obras na PR-323 estão em fase de licitação e liberação.

NOVIDADE Nada de textos, fotos ou vídeos. A Clubhouse, nova rede social que promete se tornar febre, permite apenas conversas por voz. Por enquanto, o acesso à plataforma é restrito e só consegue entrar quem recebe um convite. Apesar disso, a popularidade do aplicativo cresceu muito nos últimos dias. O Prefeito de Maringá, Ulisses Maia vem utilizando muito esta nova ferramenta de comunicação.

NA ATIVIDADE Com grande experiência no poder legislativo, vereador Bola, do município de Rondon já vem mostrando toda sua articulação política na angariação de recursos para o seu município e com isso vem colocando seu nome na disputa para prefeito em 2024.

TRABALHANDO MUITO Prefeito de Iguaracu, Eliseu da Farmácia, já esteve em Curitiba por duas vezes na busca por recursos com seus deputados estaduais e governo estadual. Voltou animado e com projetos ousados para o município, como hospital veterinário que promete ser novidade em toda região e terá o apoio do Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano.

PALESTRA O secretário de Fazenda de Maringá, Orlando Chiqueto, vai participar do Seminário Metropolitano de Qualificação, que acontecerá no dia 24. O evento será sobre as alternativas para o incremento das receitas municipais e é dirigido a secretários de Fazenda e contadores de prefeituras da macrorregião. O seminário, no Auditório Hélio Moreira a partir das 9h, é promovido pelas secretarias de Assuntos Metropolitanos e Institucionais e SIACOM (Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação).

ARRECADANDO Em seu instagram, vereador Onivaldo Barris, divulga que a cidade de Maringá avançou 31 posições no ranking nacional de arrecadação de ITBI. Este avanço deve-se muito a lei do ITBI on-line de autoria do nobre edil que facilitou muito a emissão de guias e o pagamento delas. Parabéns pelo projeto e com uma pequena mudança grandes resultados podem acontecer.