Ponte sobre a PR-323 terá operação Pare e Siga

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná informou hoje que será adotado o sistema Pare e Siga na ponte sobre o rio Ivaí, na PR-323, perto de Doutor Camargo, hoje e amanhã, das 9h às 18h. O DER/PR solicita atenção redobrada dos condutores que trafegam pelo trecho.

A intervenção é necessária para execução de serviços de manutenção do pavimento e, também, para vistoria técnica voltada à elaboração do projeto executivo de restauração da ponte. O projeto, contratado pelo DER/PR, prevê a restauração da estrutura, elementos de apoio, juntas de dilatação e cabeceiras. O investimento é de R$ 97,5 mil. (inf Maringá News)