Por causa das chuvas, Trem Turístico cancela passeios entre São João del Rei e Tiradentes

A medida foi anunciada nesta sexta-feira (14) através de nota emitida pela VLI, operadora da Maria Fumaça. Maria Fumaça realiza passeio entre São João del Rei e Tiradentes

VLI/Divulgação

Os passeios do Trem Turístico entre São João Del Rei e Tiradentes foram cancelados até o próximo domingo (16). A medida foi anunciada nesta sexta-feira (14) através de nota emitida pela VLI, operadora do trem, em razão das fortes chuvas que atingiram a região.

De acordo com a empresa, durante monitoramento foi identifico um aumento considerável no nível do Rio Elvas e, por questão de segurança, as operações foram canceladas a partir desta sexta. A linha férrea não chegou a ser danificada e trata-se de uma medida preventiva.

A VLI informou que as pessoas que adquiriram ingressos para o período em que foi estabelecido o cancelamento poderão remarcar para outra data ou receber o valor pago de volta.

Horário de funcionamento das bilheterias:

São João del Rei: quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado (08h às 12h; 13h às 17h); domingo (08h às 12h)

Tiradentes: quinta-feira, sexta-feira e sábado (08h às 12h; 13h às 17h); domingo (08h às 12h)

