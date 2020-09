Por que a eleição caiu no colo do Ulisses?

Circula em grupos de aplicativos de mensagens um vídeo de 57 segundos que mostra uma das cenas mais marcantes do filme “Jurassic Park/Parque dos Dinossauros“, com uma logo com a Catedral de Maringá aplicada à porta, como se vê acima.

Ao final, ao invés do dinossauro braquiossauro (Brachiosaurus brancai), aparece um letreiro com o nome “Bovo”, cuja silhueta aparece duas vezes. A peça, que teria sido feita pela campanha do ex-secretário municipal José Luiz Bovo, não deve ter saído barato, em termos de direitos autorais. O filme, de 93, foi dirigido por Steven Spielberg.

Nessa mesma perspectiva, o primeiro vídeo da campanha eleitoral do candidato a prefeito do Pros, Homero Figueiredo Lima e Marchese, critica o Brasil. “O Brasil se tornou um moedor de sonhos” é a primeira frase, que acrescenta que somente “alguns ganham” enquanto a maioria “fica pelo caminho”.

Bolsonaristas não gostaram, uma vez que até agora o candidato vinha se posicionando favoravelmente ao governo federal. O vídeo foi gravado num heliponto (não é qualquer prédio que tem em Maringá), e a dinâmica das imagens tenta passar a ideia de uma espécie de Super-Homem e que se trata de uma campanha de nível nacional. Em 2018, o Pros fez parte da coligação que apoiou a campanha de Fernando Haddad (PT), que disputou o segundo turno com Bolsonaro. (inf Maringá News)