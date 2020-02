PP começa a expor coronel como pré-candidata

O almoço deste sábado (8) no escritório do deputado federal Ricardo Barros (PP) em Maringá reuniu, além dele, o ex-PCdoB Manoel Sobrinho, o ex-MDB Umberto Crispim, o quase ex-PSL Jamal, Willian Gentil (PTB) e Mário Hossokawa (PP).

Ao lado do ex-capo estava a pré-candidata a prefeita do PP, coronel Audilene Dias Rosa. Carlos Alexandre, presidente do Democracia Cristã, também foi. Ao contrário do que se especulava, o DEM não estava representado. Do grupo devem sair três chapas de vereadores.

Da família Barros, além de Ricardo, estava a matriarca Bárbara Barros. Cida Borghetti, mulher do deputado, assim como sua filha, Maria Victória, votam em Curitiba. (inf Maringá News)