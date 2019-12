Praticidade faz 17 mil optarem por passar o Natal a bordo de cruzeiros

Grande procura é por famílias que desejam passar essa data especial em um lugar diferente e sem preocupações. O MSC Seaview, maior navio da temporada brasileira, no Porto de Santos, no litoral de São Paulo.

Celebrar o Natal a bordo de um navio de cruzeiros com a família toda é a escolha de mais de 17 mil pessoas que embarcaram em transatlânticos nos portos brasileiros. Fazer um viagem, com ampla oferta gastronômica e de entretenimento para todas as idades, acaba atraindo quem não quer se preocupar com nada neste fim de ano. Além disso, os navios contam com programação especial de Natal com missas, shows e, claro, a presença do Papai Noel.

Com capacidade para levar 5.331 hóspedes, o maior navio da temporada brasileira de cruzeiros, o MSC Seaview, saiu do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, na última quinta-feira (19). A viagem de Natal contará com um roteiro de sete noites passando Búzios, Salvador, Ilhéus e Ilha Grande.

O MSC Fantasia, com capacidade para transportar 3.274 passageiros, viaja rumo à Argentina e Uruguai. Com embarque no Rio de Janeiro, no último sábado (20), o navio fará um roteiro de oito noites que terá um pernoite em Buenos Aires, na Argentina, e escalas em Punta del Este, no Uruguai, e Ilhabela.

Já o MSC Sinfonia também terá também um roteiro de 7 noites. Os passageiros embarcaram em Santos, no sábado (20), e em Itajaí, no domingo (21). O transatlântico, com capacidade para 2.679 passageiros, navega rumo ao Uruguai, com escala em Montevidéu, e à Argentina, para visitar Buenos Aires.

Os viajantes que preferiram um roteiro mais romântico optaram pelo MSC Poesia, que tem capacidade para receber até 2.550 passageiros. O navio saiu, no último domingo (22), do cais santista e fará uma viagem de sete noites. O navio passa por Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai, e depois seguirá para Buenos Aires.

A viagem de cruzeiro nos navios da MSC, durante a época do Natal, conta com atividades e decorações natalinas. Os viajantes podem participar de shows de talentos, gincanas com temas natalinos e aproveitar festas com os amigos e familiares. Os cruzeiros também contam com a presença do Papai Noel para manter a magia desta época. Já na área gastronômica, na véspera do Natal, dia 24 de dezembro, é servida uma tradicional ceia para deixar a noite especial.

Costa Fascinosa

Já o navio Costa Fascinosa partiu do Porto de Santos, no sábado (20), para fazer uma viagem de seis noites passando pelo Rio de Janeiro, Salvador e Ilhabela. Os cerca de 3.800 passageiros podem apreciar a decoração natalina e aproveitar as atividades temáticas.

“Natal é uma das datas mais importantes na Itália e celebramos isso de maneira especial também dentro do navio, já que é de bandeira italiana. O Natal é um momento mágico do ano. Temos árvores de Natal e uma decoração que lembra esse momento especial”, diz Dario Rustico, presidente Executivo da Costa Cruzeiros para a América do Sul e Central.

Cada cabine do navio ganha um panetone e, além disso, o navio prepara um menu gastronômico diferenciado para essa época e oferece uma ceia especial de Natal. Entre as opções, comidas típicas de várias regiões da Itália. As crianças também podem interagir com o Papai Noel em momentos especiais a bordo. O navio também conta com missas de Natal a bordo, como forma de lembrar o verdadeiro significado da data.

Costa Fascinosa com a decoração natalina

Famílias viajantes

Os navios de Natal atendem a diversos perfis, mas a grande procura é por famílias que desejam passar essa data especial em um lugar diferente e sem preocupações. Para Rustico, antigamente, as famílias preferiam ficar em casa. Hoje, ele acredita que muitos buscam mais praticidade no Natal.

“Celebrar o Natal em um cruzeiro é algo especial porque podemos nos concentrar em curtir a companhia da família, não precisa cozinhar, limpar, nos preocupar em muitas coisas porque está tudo pronto. Por isso, tem muitas famílias com crianças, tem cabines para três ou quatro pessoas porque viajam com os familiares e é um momento para todos estarem juntos”, disse.

Segundo a Companhia, a quantidade de crianças e adolescentes é maior nesta época. Cerca de 20% dos passageiros que estão no Costa Fascinosa tem menos de 20 anos porque, provavelmente, estão viajando com os pais. “Cerca de 30% são de pessoas que já estiveram no navio. São pessoas que tem uma experiência. É importante ver como esse é um cruzeiro que atrai as famílias”, comenta Rustico.

O cruzeiro de Natal no Costa Fascinosa custa R$ 3.089 por pessoa em cabine interna na categoria básica, já com as taxas incluídas. Neste ano, a procura pelas cabines foram maiores no Natal que no Réveillon, um fato atípico. “Estamos com os dois esgotados, mas o Natal esgotou antes que o Réveillon”, finaliza.

Área externa do navio Costa Fascinosa

