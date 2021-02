Prazo para pagar IPTU à vista com desconto termina amanhã

Vence nesta quarta-feira, 10, o prazo para pagar em cota única o Imposto Predial e Territorial Urbano à vista com desconto de 7%. O prazo para pagamento com desconto de 10% encerrou no dia 25. A partir de quinta-feira o contribuinte não terá mais desconto, restando o pagamento parcelado ou o total no valor que está lançado no carnê sem redução.

Já foram arrecadados com IPTU esse ano R$ 131,9 milhões, sendo R$ 126,2 milhões com pagamento à vista, através dos pagamentos com descontos de 7% ou 10%. Somente em janeiro, foram arrecadados R$ 124,8 milhões. O ano passado, ao todo, foram arrecadados R$ 186,6 milhões com IPTU em Maringá. O total arrecadado até agora representa em torno de 55% da estimativa da Secretaria da Fazenda de R$ 200 milhões a serem arrecadados com o imposto em 2021.

Quem deseja pedir revisão do valor do imposto de 2021 tem até 31 de março. O contribuinte deve se dirigir até a Praça de Atendimento, no térreo do Paço Municipal, com documentos pessoais e comprovante de endereço do respectivo imóvel. As dívidas de impostos de anos anteriores, deverão ser parceladas. Neste caso, também é necessário procurar a Praça de Atendimento. (inf Angelo Rigon)