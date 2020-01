Prefeito destaca superávit de 2019

O prefeito Ulisses Maia, no bate-papo com a imprensa nesta manhã, anunciou que Maringá teve um superávit de mais de R$ 43 milhões no ano passado – o melhor número dos últimos seis anos.

A arrecadação da receita corrente prevista não foi superada, mas chegou a 98,43%, um índice considerado ótimo. A arrecadação da receita própria arrecadou 103,1% com mais de R$ 15,9 milhões de excesso.

Outros números apresentados são de que foram investidos mais de R$ 540 milhões em obras e equipamentos no último triênio, sendo R$ 173 milhões no ano passado.

O gasto com pessoal ficou estabilizado em 48,52%, abaixo do limite de alerta. O ano foi fechado, segundo relatório da Secretaria de Fazenda, com R$ 406 milhões 241 mil nas contas bancárias do município, R$ 67 milhões a mais que o ano passado.