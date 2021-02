Prefeito do ozônio no ânus é denunciado por caixa dois

O prefeito de Itajaí (SC), Volnei Morastoni (MDB), não passaria para a história apenas como quem receitou ozônio aplicado pelo ânus para combater Covid19. Ele foi denunciado nesta quinta-feira (18) por caixa 2 em sua campanha à reeleição. Morastoni ficou conhecido no ano passado por sugerir aplicação retal de ozônio e virou motivo de chacota mundial.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o prefeito teria recebido R$ 4,5 milhões de forma ilícita durante a sua campanha eleitoral. Os valores teriam sido repassados por meio de empresas que mantém contratos com a prefeitura de Itajaí. As informações são de O Globo. (via Fábio Campana)