Prefeito do PR é preso no RS com galos de rinha em carro oficial

A Polícia Rodoviária Federal prendeu o prefeito de uma cidade do interior do Paraná, que transportava seis galos de rinha em veículo oficial do município. A ação ocorreu na BR 386, em Sarandi (RS), ontem à tarde. A informação é do jornal O Sul.

Durante fiscalização da Operação Carnaval, os policiais interceptaram um Jetta que realizou uma ultrapassagem em local proibido. O carro era oficial, pertencente ao município de Boa Vista da Aparecida, e estava com o licenciamento atrasado. O motorista era o prefeito da cidade,. No porta-malas do carro foram encontrados os seis galos de rinha, que eram transportados em condições de maus tratos.

O prefeito foi conduzido à Polícia Civil local para registro da ocorrência. O veículo foi recolhido para um depósito e os galos foram encaminhados para o Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo. A PRF não divulgou o nome e nem a cidade do prefeito, mas apurou-se que se tratava de Leonir dos Santos, prefeito de Bela Vista da Aparecida, região oeste do Paraná. (inf Via Maringá News/foto Divulgação PF)