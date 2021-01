Prefeito Ulisses Maia e vice Edson Scabora tomam posse em Maringá

1° de janeiro abriu o novo ano e também um novo ciclo para a Prefeitura de Maringá, com a posse do prefeito Ulisses Maia e seu vice, Edson Scabora. Reeleitos para a gestão 2021-2024, Maia e Scabora foram empossados em cerimônia na Câmara de Maringá, assim como o presidente da Casa, Mario Hossokawa, e demais vereadores eleitos.

A gestão Ulisses Maia e Edson Scabora reinicia com foco na aceleração econômica, com o compromisso de uma cidade mais humana, com a melhoria contínua dos serviços públicos e responsabilidade no investimento dos recursos municipais.

Também são guias a transparência e, principalmente, o enfrentamento à pandemia de coronavírus, que exige esperança, compromisso com a saúde pública, bom diálogo com poderes e sociedade, além da execução do plano de retomada.

“Vamos seguir buscando a inovação, a criatividade na administração pública, sustentados nos mesmos pilares fundamentais que são a essência de nossa gestão: a transparência, a moralidade, a ética, a harmonia política, a responsabilidade com os recursos públicos”, discursou o prefeito, emocionado.

Ulisses Maia assumiu, ainda, que sua equipe trabalhará em projetos “que abram novas oportunidades de trabalho e de renda, de desburocratização, de ampliação da oferta de serviços à população, de melhora de indicadores, de obras estruturantes e de busca por ideias modernas e criativas, que transformem nossa cidade”.

Transparência e diálogo

O bom diálogo e harmonia política, vigentes nos últimos 4 anos, também foram destaques na cerimônia. Maia assegurou a liberdade do legislativo para promoção de melhorias aos maringaenses e desejou sorte aos novos 15 vereadores, empossados também neste dia 1°.

O presidente reeleito da Câmara de Maringá, Mário Hossokawa, reconheceu o compromisso e reforçou: “O relacionamento harmônico tem que ser mantido. Queremos parabenizar pela vitória, posse e desejamos sucesso. Estaremos inteiramente à disposição para aprovar o que for do bem para nossa cidade”, disse.

Além do prefeito Ulisses Maia, do vice Edson Scabora, presidente da Câmara, Mario Hossokawa, e 14 vereadores empossados, também participaram da cerimônia o deputado estadual Do Carmo, deputado estadual Delegado Jacovós, o presidente da ACIM, Michel Felippe, o secretário geral da OAB-Maringá, Everton Caldeira, o secretário municipal de Governo, Hércules Kotsifas, a presidente do Provopar Maringá, Eliane Maia, e a vice-presidente do Provopar, Mirian Scabora.