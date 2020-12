Prefeitos elegem novas diretorias para o Cisamusep e Pró-Amusep

Nesta segunda-feira (21), serão eleitas as novas diretorias para os consórcios públicos intermunicipais de Saúde do Setentrião Paranaense (Cisamusep) e de Gestão da Amusep (Pró-Amusep). Em ambos os casos, o pleito ocorrerá em chapa única. A aclamação dos gestores para o biênio 2021/2022 se dará a partir das 8h30, durante videoconferência, para evitar aglomerações e respeitar os decretos em vigor, que proíbem reuniões com mais de dez pessoas.

No Cisa, o prefeito de Ourizona, Manoel Rodrigo Amado, vai suceder a Ulisses Maia, de Maringá. No Pró, Édilen Henrique Xavier, o Mineiro, de Doutor Camargo, assumirá no lugar de Rogério Aparecido Bernardo, de Ângulo. Os quatro gestores foram reeleitos em 15 de novembro.

Amusep

Ainda durante a videoconferência, os atuais prefeitos das 30 cidades da área de abrangência da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep) vão aprovar alterações no Estatuto Social e Regimento Interno da entidade. Vão apreciar, também, a prestação de contas da atual gestão, presidida pelo prefeito de Mandaguari, Romualdo Batista, o Batistão.

Na Amusep, a eleição da próxima diretoria está prevista para ocorrer na primeira quinzena de janeiro, após a posse dos prefeitos eleitos e reeleitos em 15 de novembro. A data será definida nesta segunda-feira.

SERVIÇO

Videoconferência para eleição das novas diretorias do Cisamusep e Pró-Amusep

Data: Segunda-feira (21)

Horário: A partir das 8h30

Chapa para o Cisamusep

Presidente: Manoel Rodrigo Amado, prefeito de Ourizona

Vice-presidente: Fernando Brambilla, prefeito de Santa Fé

Primeiro Secretário: Ademir Luiz Maciel, Dê, prefeito de Floresta

Segundo Secretário: Walter Volpato, prefeito de Sarandi

Chapa para o Pró-Amusep

Presidente: Édilen Henrique Xavier, Mineiro, prefeito de Doutor Camargo

Vice-presidente: Maurício Aparecido da Silva, Índio, prefeito de Mandaguaçu

Primeiro Secretário: Ademir Luiz Maciel, Dê, prefeito de Floresta

Segundo Secretário: Sérgio José Santi, prefeito de Ivatuba