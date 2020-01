Prefeitura de Mandaguaçu firma parceria com o Hospital Metropolitano de Sarandi

Em Curitiba, o encontro entre o prefeito Professor Índio com o diretor-geral do Hospital Metropolitano de Sarandi, Conrado Ferri, rendeu frutos para a população de Mandaguaçu. Isso porque no dia 11 de dezembro ficou registrado os primeiros passos para a negociação de concessão.

A direção do Hospital Metropolitano, de Sarandi, participou de reunião na Prefeitura de Mandaguaçu e ficou certo que ele atenderá pelo sistema público de saúda naquela cidade. Antes, o atendimento era feito pelo Hospital São Lourenço.

“Em dezembro o diretor-geral do Hospital Metropolitano, Conrado Ferri, solicitou o apoio da prefeitura para se instalar aqui e nos colocamos à disposição para facilitar essa transição”, explicou o prefeito, Professor Índio. De lá para cá, ocorreram as tratativas para a efetivação da parceria.

Ainda não há uma data prevista para que sejam iniciados os atendimentos no hospital, tendo em vista para que essa parceria seja efetivada, questões burocráticas na junta comercial devem ser tramitadas.

“No momento a fase é de ajustes, a expectativa é que o hospital passe a oferecer de imediato 11 especialidades médicas tanto pelo SUS, quanto pelos convênios, número que pode ser quadriplicado ao longo dos primeiros meses de atendimento”, afirmou o prefeito. Há também a perspectiva de ampliação na oferta de leitos. No momento, o hospital possui 55 leitos, número que poderá quase dobrar a partir da inauguração. A nova estrutura também deve contar com médico presencial durante 24 horas por dia, assim como acontecerá a recontratação de boa parte da equipe de funcionários que acabou sendo dispensada quando o Hospital São Lourenço encerrou o contrato com o SUS.

Para a secretária de Saúde, Cristiane Amaral, a população de Mandaguaçu só tem a ganhar com a vinda do Hospital Metropolitano. “Por enquanto a população pode continuar procurando a UBS Central para os atendimentos de urgência e emergência”, orientou a secretária.