Prefeitura de Maringá adia 46ª Prova Rústica Tiradentes

A Prefeitura de Maringá comunica que a 46ª edição da Prova Rústica Tiradentes, que seria realizada no dia 19 de abril de 2020, foi adiada. A decisão integra um conjunto de medidas de prevenção ao coronavírus anunciadas na manhã desta segunda, 16, durante reunião extraordinária do prefeito Ulisses Maia com secretários municipais. Não se descarta a realização da corrida em outra data ainda a ser definida, o que vai depender da evolução dos casos notificados e, eventualmente, confirmados.

O adiamento se justifica, entre outras razões, pela presença na cidade de competidores de mais de uma centena de cidades, o que potencializaria os riscos de transmissão do vírus num momento em que o isolamento de pessoas, de forma a evitar aglomerações e contato físico, é um dos recursos de prevenção mais recomendados.