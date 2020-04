Prefeitura de Maringá estende prazo para pagamento de parcelas do IPTU

Depois de prorrogar prazos de pagamentos de impostos municipais, como das empresas incluídas no Simples, a Prefeitura de Maringá anuncia mudança no calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O Decreto 481/2020, desta terça, 30 de março (a publicação será feita ainda hoje no Diário Oficial) prorroga em até 6 meses o pagamento do imposto, conforme parcelas e prazos de vencimento. Observe que são duas tabelas: uma se refere a IPTU com valor de R$ 60 a R$ 120 e, portanto, é pago em 6 vezes. A outra, com valores acima disso e valor parcelado em 12 vezes.

Trata-se de mais uma medida de prevenção ao coronavírus, que busca demonstrar ao cidadão a responsabilidade do município também no aspecto econômico, convergindo iniciativas com medidas já anunciados pelos governos estadual e federal.