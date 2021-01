Prefeitura de Maringá não realizará Carnaval em 2021 em razão da pandemia

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, decidiu não realizar festa de Carnaval em 2021 em razão da pandemia da Covid-19. A decisão foi tomada nesta semana com o objetivo de evitar aglomerações e aumento no contágio da doença.

O secretário de Cultura, Victor Simião explica que o Carnaval em 2020 foi um sucesso, reunindo 30 mil pessoas, mas que nesse ano a situação é totalmente diferente com a pandemia do coronavírus. “Estamos fazendo a nossa parte e precisamos nesse momento da compreensão de todos para evitar aglomerações”, diz o secretário.

No Brasil, grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro também suspenderam o Carnaval em 2021.