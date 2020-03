Primeira paciente que teve covid-19 em Maringá recebe alta

A Santa Casa de Maringá informou há pouco que a paciente de 46 anos, que estava internada desde o dia 17 o com Covid-19, recebeu alta na tarde desta segunda-feira.

A paciente foi a primeira diagnosticada com coronavírus em Maringá. De acordo com parecer médico, ela teve boa evolução com melhora clínica e deverá ficar em isolamento domiciliar até o dia 25, quarta-feira, quando completará 14 dias do início dos sintomas da doença. (inf Angelo Rigon)