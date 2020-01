Primeira sessão ordinária de 2020 ocorre na terça-feira

Sessões voltarão a ser realizadas a partir da próxima semana, quando se iniciará o calendário legislativo oficial do ano de 2020 na Câmara de Maringá.

O presidente da Câmara, vereador Mário Hossokawa, anuncia que a primeira sessão ordinária do ano ocorrerá na próxima terça-feira (4), a partir das 9h30, com uma diferença: o local.

Por conta da reforma no Plenário Vereador Ulisses Bruder, as sessões de terça e também de quinta-feira (6) já estão agendadas para acontecer na Sala de Reuniões da Prefeitura de Maringá, no térreo do Paço Municipal.

A Pauta da Ordem do Dia, como de praxe, deverá ser divulgada no período da tarde de segunda-feira (3), com a lista de projetos de lei e também requerimentos de informação com autoria dos 15 vereadores do Poder Legislativo maringaense.

Hossokawa diz esperar novamente um ano intenso, com ampla participação dos parlamentares e projetos de lei a serem sugeridos e aprovados para benefício do município de Maringá e de toda a população.

“É o ano de despedida desta legislatura, tenho certeza que os colegas vereadores não vão diminuir o ritmo intenso de trabalho”, afirma o presidente da Câmara.

COMISSÕES

Na próxima segunda-feira, às 9 horas, uma sessão especial acontecerá no Plenarinho da Câmara, com intuito de definir a composição das Comissões Permanentes, sendo a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) e Comissão de Políticas Gerais (CPG).

De acordo com o Regimento Interno, esse tipo de sessão deve ser organizada no primeiro dia útil após o recesso parlamentar.

“Expectativa é que os vereadores eleitos para as comissões possam desempenhar um bom papel neste último ano de legislatura, período em que o trabalho legislativo passa a receber ainda mais atenção por toda a população”, afirma o servidor Tiago Valenciano, coordenador da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias.