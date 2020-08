Procon recolhe marcas reprovadas de álcool em gel

O Procon de Maringá está nesta manhã vistoriando farmácias e apreendendo embalagens de álcool em gel de marcas que foram reprovadas em teste de rotulagem e teor alcoólico. Na primeira farmacia, na avenida Brasil, foram recolhidas seis embalagens.

Ontem, 24, a Prefeitura de Maringá divulgou finalmente os nomes das marcas reprovadas em teste. Das 32 marcas analisadas, 79% foram reprovadas na rotulagem e 47% no teor alcoólico. As reprovadas no teor alcoolicos foram Harina, Lexun´s, Eleva, Lipson, Embelleze, Total Protect, Leclerc, Giovana Baby, Riogel, Linderm, Natural, Lifar, Lola, Salvatore Laevia e Alian.

As marcas têm dez dias úteis para apresentarem defesa para Procon após a notificação. O teste foi feito pelo Departamento de Farmácia da UEM, em parceria que mantém com Procon.