Professor Niero assina ficha no MDB

O vereador Professor Niero assina ficha nesta quinta-feira no MDB maringaense.

Será o segundo vereador a reforçar o chamado novo MDB; lá já está Alex Chaves, líder do prefeito no Legislativo. No partido também se encontra o ex-vereador Dr. Manoel Sobrinho.

Professor Niero era o primeiro suplente do Partido Verde, e assumiu com a saída do vereador Homero Marchese (hoje no Pros). (inf Maringá News)