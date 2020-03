Professora Ana Lucia filia-se ao PDT

A professora Ana Lucia Rodrigues, que foi candidata a vice-prefeita de Maringá na eleição de 2016, assinou ficha de filiação no Partido Democrático Trabalhista.

A professora vai concorrer a uma cadeira na Câmara de Maringá. “Hoje ao me filiar ao PDT, jamais imaginei que estaria vivendo os dias que estamos vivendo. A realidade está exigindo de todos os maringaenses uma reorganização da vida para enfrentar esse momento tão difícil. Isso não me desanima, pois o legado de mais de 30 anos como servidora pública, professora e pesquisadora, me proporciona condições de contribuir na busca de resposta às incessantes questões que afligem a nossa sociedade, nossa cidade, nossas comunidades nos dias atuais”, comentou ela. (inf Maringá News)