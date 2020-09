Profissionais de TV registram queixa contra seguranças de sindicato

Please enter banners and links.

Uma repórter e um cinegrafista da TV Maringá (Band) registram queixa ontem à tarde, na 9ª SDP, em Maringá, contra um grupo de seguranças do Sinttromar. Ela fazia seu trabalho quando foi coagida pelos homens que faziam as vezes de capangas dos sindicalistas.

A repórter Nadia Lopes contou o caso no programa de Beija-Flor, que está disponibilizado na internet. “Um desabafo! respeito por nós jornalistas que vamos a campo, no sol, na chuva, de dia e de noite! Respeito somente!”, escreveu ela. Agora, além de a população estar contra a greve dos motoristas, é a imprensa que reclama do nível do atual sindicalismo, da forma despótica, intimidadora e agressiva dos que comandam o movimento e estrão atrapalhando a vida de milhares de maringaenses. (inf Angelo Rigon)