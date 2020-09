PP vai de Cel Audilene em Maringá

O PP confirmou hoje,31, o nome da coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha como candidata a prefeita de Maringá. A convenção aconteceu nesta manhã, no escritório do deputado federal Ricardo Barros, na avenida Prudente de Morais.

A vaga para o candidato a vice-prefeito, no entanto, ficou aberta. O vice deverá ser do PSB ou do PTB, partidos que devem fechar apoio a Barros. (inf Angelo Rigon)